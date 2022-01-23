ЄС повинен бути готовий проявити твердість і запровадити санкції проти РФ через Україну в будь-який момент - французький держсекретар

Керівництво Франції не чекає відкритого конфлікту між Росією і Україною, але ЄС має бути готовий відреагувати в будь-який момент у разі ускладнення ситуації, вважає держсекретар при МЗС Франції з європейських справ Клеман Бон.

"Європейці повинні бути готовими зробити це (запровадити санкції - ІФ) в будь-який момент", - заявив він у неділю в ефірі радіостанції Europe1.

За його словами, Франція передбачає "бути дуже твердою" у цьому питанні.

Французький чиновник стверджував ,що "є способи чинити надзвичайно сильний тиск" на Росію. Він вважає, що європейці зробили висновки з уроків минулого, коли під час першого українського конфлікту в 2014 році вони не були готові реагувати єдиним і твердим фронтом. "Режими застосування санкцій були доволі обмеженими", - вважає Бон.

"Я чую, що дехто користується (ситуацією), щоб закликати до виходу з НАТО. Було б божевіллям у такі моменти створювати враження наявності розбіжностей на Заході", - зазначив держсекретар. Він мав на увазі, зокрема, заяви кандидата на президентських виборах від партії "Нескорена Франція" Жан-Люка Меланшона, який виступає за вихід країни з Північноатлантичного альянсу.

Бон заявив, що рішення про вихід Франції з НАТО стало б "найбільшим подарунком, який можна зробити Росії".

На його думку, найкращими сигналами Європи, які можна було б послати Росії, є "твердість і єдність". Він пов'язує з цим, зокрема, наявність французьких військових у країнах Балтії і оголошену президентом Еммануелем Макроном готовність "посилити фланг Північноатлантичного альянсу" в Румунії.

Водночас держсекретар з європейських справ додав, що "було б нерозумно міркувати сьогодні про гуркіт чобіт із нашого боку, тоді як ми ще шукаємо дипломатичні рішення, одночасно готуючись до сценаріїв твердості та відсічі".