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14:55 22.01.2022

Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України

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Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України

Президент України Володимир Зеленський, беручи участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності в Запорізькій області, висловив упевненість, що українці обов'язково проголосять новий "Акт злуки" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

"Дорогі українці, дорогі кримчани і наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Понад 100 років тому було проголошено "Акт злуки". Об'єдналися століттями відірвані одна від іншої частини єдиної України. Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України. І, на жаль, досить довго - вже восьмий рік поспіль. Але для нас цей час немов століття. І я знаю, що ми точно будемо разом. І впевнений, що не через століття, а якомога швидше. У Донецьку, в Криму ми з вами обов'язково проголосимо новий "Акт злуки", і відзначатимемо його щорічно", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що в майбутньому українців обов'язково з'являться нові традиції.

Він нагадав, як у 1990 році понад мільйон українців на знак об'єднання та соборності взялися за руки, створивши безперервний живий ланцюг єдності.

Теги: #день_соборності #зеленський
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