Холодна погода втримається в Україні найближчими днями

Прохолодна повітряна маса і в неділю визначатиме погоду в Україні. Атмосферний тиск буде суттєво зростати.

Очікується невеликий, у західних областях помірний сніг, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах, крім більшості південних областей, ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, у південних областях близько 0°; у північно-східній частині вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві в неділю невеликий сніг; температура вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 січня найвища температура вдень була 9,0 в 1899 р., найнижча вночі -26,0 в 1942 р.

У понеділок, 24 січня, очікується сніг, у західних, вночі та в північних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів. Температура в південній та східній частині вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу; на решті територій вночі 6-11° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті до 15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Карпатах вночі невеликий сніг, удень без опадів; температура вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вночі у східній частині, вдень в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві в ніч на понеділок без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.