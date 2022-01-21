На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

Російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку п'ятниці, 21 січня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначено в повідомленні на сторінці у Facebook.