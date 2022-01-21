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15:30 21.01.2022

США не вестимуть переговорів із РФ щодо принципу відкритих дверей НАТО, вважають неприпустимим зміну кордонів за допомогою сили - Блінкен

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США не вестимуть переговорів із РФ щодо принципу відкритих дверей НАТО, вважають неприпустимим зміну кордонів за допомогою сили - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив за підсумками зустрічі з главою міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим, що США не вестимуть переговорів із РФ щодо принципу відкритих дверей НАТО, вважають неприпустимим зміну кордонів за допомогою сили.

"Дуже важливо бути взаємно відвертими про речі, на які ми не підемо, і однією з них є факт того, що ми не переглядатимемо фундаментальні принципи, які ми маємо і які захищатимемо. Одним із них є принцип відчинених дверей НАТО", - заявив Блінкен під час пресконференції.

Він зазначив, що це стосується і принципу того, що країни не можуть змінювати кордони інших країн через силу і не можуть диктувати іншим країнам їхній вибір та їхню політику.

Теги: #рф #нато #сша
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