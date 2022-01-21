На Миколаївщині військовослужбовець дістав поранення, закривши собою побратима від вибуху гранати

25-річний військовослужбовець Богдан Федосенко, який проходить службу у військовій частині А0598, врятував життя підлеглому, закривши його собою від вибуху гранати на одному з навчальних полігонів Миколаївської області, повідомляється на сторінці Командування сил логістики Збройних сил України у Facebook.

"Під час проведення занять з вогневої підготовки, а саме метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник… відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, у такий спосіб врятувавши життя підлеглому. Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант дістав осколкове поранення і травми", - йдеться у повідомленні.

Він госпіталізований, на нього чекає реабілітація. Федосенко стверджує, що почувається добре.

Командування сил логістики ЗСУ підготувало клопотання на ім'я головнокомандувача ЗСУ про заохочення старшого лейтенанта Федосенка.