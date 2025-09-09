Інтерфакс-Україна
01:30 09.09.2025

У дворі будинку в Хмельницькому чоловік підірвав гранату: поранено двох осіб

У понеділок, близько 19:00 в дворі будинку на вулиці Зарічанській у Хмельницькому стався вибух, повідомляє Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області.

За попередньою інформацією, 45-річний місцевий мешканець підірвав предмет, схожий на гранату.

"В результаті вибуху сам підривник отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки. Осколкові поранення також отримав ще один перехожий, 29-річний мешканець обласного центру", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства.

Обох чоловіків доставили до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Джерело: https://hm.npu.gov.ua/news/u-khmelnytskomu-politsiia-vstanovliuie-obstavyny-vybukhu-hranaty-v-dvori-budynku

Теги: #хмельницький #граната #вибух

