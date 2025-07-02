Інтерфакс-Україна
Події
10:31 02.07.2025

На Донеччині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн

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На Донеччині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області.

В повідомленні ДБР в середу зазначається, що в квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон.

"Згодом цей дрон був проданий цивільній особі з Харківщини за 40 тис. грн", - інформують в Бюро.

За даними відомства, після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР.

"Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон.

Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.

Теги: #зброя #військовослужбовець #дбр

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