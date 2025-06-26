Інтерфакс-Україна
Події
19:34 26.06.2025

Офіс генпрокурора повідомив про запобігання підриву в Києві скутера з військовим

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Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру завербованому російськими спецслужбами мешканцю Київської області, який заклав вибухівку у скутер і планував підірвати його, коли поруч буде військовослужбовець.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України в четвер, підозра висунута у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

"На виконання завдання ворога, на орендованій квартирі підозрюваний виготовив вибуховий пристрій за наданими куратором інструкціями. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який необхідно було закласти вибухівку. Скутер з вибухівкою підозрюваний мав залишити за вказаною адресою у Дніпровському районі Києва. Згідно плану, саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець. Втім, дивом вибухівка не спрацювала належним чином", - йдеться в повідомленні.

За виконання такого завдання зловмиснику обіцяли заплатити 400 тис. грн. Наразі він підозрюваний перебуває під вартою.

Теги: #підрив #військовослужбовець #генпрокуратура #запобігання

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