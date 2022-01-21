Балтійські країни з дозволу США зможуть постачати Україні ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger

Естонія, Латвія та Литва отримали дозвіл у США передавати Україні американські ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб у Вашингтоні.

Крім того, Вашингтон висловив намір передати Україні п'ять гелікоптерів Мі-17, зазначає видання.

Раніше американські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що держдеп повідомив Конгрес про схвалення дозволу на експорт американських озброєнь до Естонії, Латвії та Литви з правом подальшого передання цими країнами цієї зброї Україні.

"Європейські союзники мають те, що їм потрібно, щоб у наступні дні і тижні сприяти додатковій допомозі Україні у сфері безпеки", - наводить CNN слова представника держдепу.

Він зазначив, що Вашингтон перебуває у тісному контакті з НАТО та Києвом щодо цього питання, включно з забезпеченням передачі вироблених США озброєнь Україні союзниками Вашингтона.

У середу стало відомо, що восьмий за ліком за останні три дні рейс в Україну виконали важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС. До цього, у понеділок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, під час виступу в парламенті, заявив, що Сполучене Королівство поставить Україні протитанкові озброєння.