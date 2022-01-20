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20:42 20.01.2022

Глава МЗС Франції вважає важливим продовження діалогу з Росією у різних форматах

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Глава МЗС Франції вважає важливим продовження діалогу з Росією у різних форматах

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан під час консультацій у четвер у Берліні з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та заступником глави британського Форин-офісу Джеймсом Клеверлі відзначив важливість продовження діалогу з Росією.

"У тому, що стосується діалогу з Росією, я наголосив на важливості продовження вимогливих обмінів із Москвою за всіма задіяними минулого тижня форматами, зокрема, в рамках "нормандського формату", в рамках американсько-російського діалогу про стратегічну стабільність, у Раді НАТО-Росія і в ОБСЄ", - повідомив Ле Дріан у заяві, яку оприлюднило МЗС Франції.

За словами міністра, у кожному з цих форматів "європейці повністю відіграють свою роль єдиним та солідарним чином".

"У зв'язку з цим я нагадав основоположні пріоритети, які розділяють наші союзники та партнери, що відображають наші інтереси безпеки, щоб підтримувати цей колективний діалог із росіянами, чи йдеться про повагу великих принципів Гельсінкі та Паризької хартії, про стратегічну стабільність, про контроль над ядерними та звичайними озброєннями, прозорістю та передбачуваністю маневрів та навчань, чи про ефективну реалізацію Мінських угод щодо України", - зазначив Ле Дріан.

Він вважає нормальним, що європейці об'єднують зусилля і тісно координують свої дії зі своїми союзниками та партнерами, коли йдеться про безпеку Європи, оскільки все, що стосується європейської безпеки, вважає міністр, має обговорюватися і вирішуватися за повної співучасті європейців.

"Я повністю згоден з тим, що сказав держсекретар Ентоні Блінкен, коли він стверджував, що не буде (вирішуватися) "нічого про Європу та її безпеку без Європи". Потрібно це нагадати ще раз, а потім виконати", - йдеться у заяві Ле Дріана.

При цьому глава МЗС нагадав слова президента Франції Еммануеля Макрона, сказані ним 19 січня в Європейському парламенті в Страсбурзі, про необхідність підготовки пропозицій щодо нового порядку безпеки та стабільності в Європі, які будуть узгоджені із союзниками європейців у НАТО, а потім запропоновані для переговорів Росії.

Теги: #мзс #діалог #росія #франція
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