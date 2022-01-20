Президента "Могилянки" оберуть у другому турі

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" у четвер, 20 січня, відбулися вибори президента НаУКМА.

"Кандидати отримали таку кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні: Олександра Гуменна - 201 голос (33,9%); Сергій Квіт - 232 (39,1%)", - повідомляє пресслужба НаУКМА у соцмережі Facebook.

Зазначається, що відповідно до закону "Про вищу освіту" та Статуту НаУКМА відбудеться другий тур виборів, проте його дата наразі не зазначена.

Сергій Квіт обіймав посаду міністра освіти і науки України в уряді прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у період із 27 лютого 2014 року до 14 квітня 2016 року. З лютого 2019 року - голова Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти.