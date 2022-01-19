Події

17:41 19.01.2022

На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

1 хв читати
На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі від початку середи, 19 січня, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Теги: #оос #ситуація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 19.01.2022
За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

20:59 18.01.2022
У Пентагоні поки що не помітили ознак деескалації обстановки на кордоні РФ та України

У Пентагоні поки що не помітили ознак деескалації обстановки на кордоні РФ та України

20:22 18.01.2022
Падіння євробондів України у вівторок призупинилося, акції продовжили зниження

Падіння євробондів України у вівторок призупинилося, акції продовжили зниження

17:38 18.01.2022
З опівночі на Донбасі обстрілів не було

З опівночі на Донбасі обстрілів не було

07:45 18.01.2022
Захворюваність COVID-19 у Казахстані за місяць зросла майже у 20 разів

Захворюваність COVID-19 у Казахстані за місяць зросла майже у 20 разів

07:34 18.01.2022
Турнір "Ролан Гаррос" у Франції може бути закритим для Джоковича, якщо він не зробить вакцину від COVID-19

Турнір "Ролан Гаррос" у Франції може бути закритим для Джоковича, якщо він не зробить вакцину від COVID-19

07:18 18.01.2022
За добу російські найманці на Донбасі одного разу порушили режим тиші

За добу російські найманці на Донбасі одного разу порушили режим тиші

17:20 17.01.2022
На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

07:18 17.01.2022
З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

19:13 16.01.2022
Під Катеринівкою поранено українського військового

Під Катеринівкою поранено українського військового

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США нададуть Україні додаткову допомогу для оборони в разі агресії РФ - Блінкен

Блінкен заявив, що незабаром буде призначено посла США в Україні

ДБР: Обвинувачення має всі підстави для апеляції на ухвалу суду щодо запобіжного заходу Порошенку

Блінкен закликає українців до єднання перед загрозою з боку Москви

Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання

ОСТАННЄ

Глави МЗС Німеччини, Франції та США в четвер зустрінуться в Берліні

Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

Лондон має намір скасувати більшість обмежень щодо COVID-19 в Англії

Блінкен закликав комісію з відбору керівництва САП завершити фінальний етап конкурсу

Блінкен пообіцяв поінформувати Україну про результати зустрічі з Лавровим у Женеві

Французький актор Гаспар Ульєль помер після інциденту на гірськолижному схилі

США нададуть Україні додаткову допомогу для оборони в разі агресії РФ - Блінкен

Блінкен заявив, що незабаром буде призначено посла США в Україні

Держсекретар США: Ми діятимемо скоординовано й цілеспрямовано, щоб РФ відчула наслідки агресії

Прибічники Порошенка завершили акцію біля Офісу президента

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА