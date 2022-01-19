На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі від початку середи, 19 січня, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.