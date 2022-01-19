Правоохоронці за сприяння працівників "Укрзалізниці" затримали розкрадачів вугілля

Співробітники поліції за сприяння працівників територіального управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" затримали групу розкрадачів вугілля.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці" у середу, працівники теруправління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки встановили, що група злодіїв протягом 2021 року викрадала вугілля із залізничних вагонів на станції "Курахівка". Про цей факт було поінформовано правоохоронців.

"14 січня 2022 року працівниками поліції на станції "Курахівка" було затримано близько 30 осіб віком від 16 до 40 років, які підозрюються у розкраданні вантажу. На місці події було виявлено 190 полімерних мішків з вугіллям. Крім того, у складському приміщенні, яке знаходилося поблизу залізничних колій, виявлено та вилучено 1 190 мішків з твердим паливом", - наголошується в повідомленні.

Під час переважування вагонів, з яких відбувалося розкрадання, загальний брак вугілля становив 61 тонну.

Співробітники Національної поліції здійснюють слідчі дії.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.