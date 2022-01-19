Події

14:34 19.01.2022

Правоохоронці за сприяння працівників "Укрзалізниці" затримали розкрадачів вугілля

1 хв читати
Правоохоронці за сприяння працівників "Укрзалізниці" затримали розкрадачів вугілля

Співробітники поліції за сприяння працівників територіального управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" затримали групу розкрадачів вугілля.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці" у середу, працівники теруправління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки встановили, що група злодіїв протягом 2021 року викрадала вугілля із залізничних вагонів на станції "Курахівка". Про цей факт було поінформовано правоохоронців.

"14 січня 2022 року працівниками поліції на станції "Курахівка" було затримано близько 30 осіб віком від 16 до 40 років, які підозрюються у розкраданні вантажу. На місці події було виявлено 190 полімерних мішків з вугіллям. Крім того, у складському приміщенні, яке знаходилося поблизу залізничних колій, виявлено та вилучено 1 190 мішків з твердим паливом", - наголошується в повідомленні.

Під час переважування вагонів, з яких відбувалося розкрадання, загальний брак вугілля становив 61 тонну.

Співробітники Національної поліції здійснюють слідчі дії.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.

Теги: #вугілля #правоохоронці #укрзалізниця
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 18.01.2022
Київські правоохоронці завершили розслідування справи злочинної організації, яка організувала великий канал збуту наркотиків у столиці

Київські правоохоронці завершили розслідування справи злочинної організації, яка організувала великий канал збуту наркотиків у столиці

15:32 18.01.2022
Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили масштабну VPN-мережу, яку використовували кіберзлочинці

Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами викрили масштабну VPN-мережу, яку використовували кіберзлочинці

19:03 17.01.2022
Україна у 2021 р. збільшила імпорт вугілля на 15,4%

Україна у 2021 р. збільшила імпорт вугілля на 15,4%

14:33 16.01.2022
Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ в Україні перевищили показники 2021 року - нардеп Герус

Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ в Україні перевищили показники 2021 року - нардеп Герус

15:38 14.01.2022
В Україні провели спецоперацію з протидії виготовленню та збуту порноконтенту за участю дітей, викрито 23 особи

В Україні провели спецоперацію з протидії виготовленню та збуту порноконтенту за участю дітей, викрито 23 особи

15:37 10.01.2022
Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

15:25 10.01.2022
Викиди від спалювання вугілля в США в 2021р зросли вперше за 7 років – Rhodium Group

Викиди від спалювання вугілля в США в 2021р зросли вперше за 7 років – Rhodium Group

12:20 10.01.2022
Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за тиждень збільшилися на 18,1%

Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за тиждень збільшилися на 18,1%

19:35 06.01.2022
Скасування ліцензій "Укрзалізниці" на перевезення набуде чинності лише в разі невиправлення порушень

Скасування ліцензій "Укрзалізниці" на перевезення набуде чинності лише в разі невиправлення порушень

19:14 06.01.2022
У Казахстані перебувають 229 українських вантажних вагонів, вантажний рух працює у штатному режимі - голова "Укрзалізниці"

У Казахстані перебувають 229 українських вантажних вагонів, вантажний рух працює у штатному режимі - голова "Укрзалізниці"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання

Штам "омікрон" виявлено у 8 регіонах України

Українці віком понад 60 років зможуть спрямувати 1 тис. грн "єПідтримки" на купівлю ліків із 24 січня

Блінкен прибув до України

В Україні за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 413 осіб, 163 померли

ОСТАННЄ

Порошенко: Буде не лише апеляція на рішення суду, а й міжнародна реакція

Суд оприлюднив рішення про арешт майна Порошенка

Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання з вилученням паспорта, політик заявив про перешкоджання його діяльності

Зеленський після зустрічі з Блінкеном: Упевнений, жодних рішень щодо України без України не буде

Євродепутат Ващиковський закликав українську владу припинити вибіркове правосуддя проти Порошенка

Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання

Блінкен зустрівся із Зеленським

Порошенко прибув до Печерського суду Києва

Штам "омікрон" виявлено у 8 регіонах України

Сутичка біля Печерського суду припинилася, мітингувальники зайняли проїзну частину

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА