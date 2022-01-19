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08:22 19.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 334 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 334 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок середи досягла 334 млн 5 тис. 99, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 554 тис. 646 осіб.

До країн із понад 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, належать США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 67 млн 589 тис. 830 інфікованих COVID-19. Кількість летальних випадків становить 853 тис. 955.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 37 млн 804 тис. 933, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 487 тис. 65.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 перебуває Бразилія, де заразилася 23 млн 229 тис. 851 особа, з них померли 621 тис. 803.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок середи 715. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 626 осіб, Індії - 348, Бразилії - 2 тис. 892.

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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