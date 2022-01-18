Кулеба: Міграційні механізми України достатні для лібералізації режиму поїздок українців до Канади
Міграційні механізми України достатні для лібералізації режиму поїздок українських громадян до Канади, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Також я порушив питання візової політики Канади. Я вважаю, що рівень довіри, який склався між нашими державами, ті механізми міграційні, які функціонують в Україні, які заслужили на довіру ЄС, достатні для того, щоб ми рухалися шляхом поступової лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади. Це дуже важливо для звичайних українців", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві у вівторок.
Він наголосив, що треба дати людям свободу подорожувати між двома дуже дружніми країнами, які довіряють одна одній і підтримують одна одну.
Також Кулеба обговорив із Жолі розвиток військово-технічного співробітництва між Україною та Канадою.
"Ми обговорили розвиток військово-технічного співробітництва між нашими країнами, обговорили, що ще ми можемо зробити для мобілізації підтримки України та для стримування РФ. Розмова була дуже предметна", - сказав міністр.
Кулеба зазначив, що також обговорив із Жолі євроатлантичну інтеграцію України.
"Я вдячний Канаді за тверду підтримку України на шляху до повноправного членства в альянсі", - заявив міністр.
Він додав, що Канада й Україна повинні зробити ще більше, щоб збільшити обсяги торгівлі між Україною і Канадою, щоб більше українських експортерів мали доступ до ринку Канади й більше канадських інвестицій заходили в Україну.