У Львові скасували водохресне освячення води через зростання захворюваності на COVID-19

У Львові через зростання захворюваності на COVID-19 скасували традиційне хрещенське освячення води 19 січня, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"З огляду на зростання динаміки захворюваності на COVID-19 цього року не відбудеться традиційне освячення води, щоб уникнути великого скупчення людей", – зазначено в повідомленні.

За даними пресслужби, священники різних конфесій освятять воду на площі Ринок уранці 19 січня. Очолить службу єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян.

З 11:00 усі охочі зможуть прийти та набрати освяченої води із резервуару. За даними пресслужби, резервуар ємністю 1500 літрів встановлять на площі Ринок увечері 18 січня та наповнять водою вранці 19 січня.

За даними обладміністрації, за минулу добу у Львівській області зареєстрували 870 нових випадків захворювання на коронавірус, 183 особи госпіталізовано. Водночас щеплення від коронавірусу отримали вчора 4 766 людей.