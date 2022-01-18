В Алмати з початку заворушень затримано загалом понад 2,7 тис. осіб

В Алмати з початку антитерористичної операції затримано понад 2,7 тис. осіб за підозрою щодо участі в масових заворушеннях, повідомив у вівторок інформцентр комендатури міста.

"Загалом від початку антитерористичної операції затримано 2 тис. 748 учасників незаконних акцій, мародерств та інших злочинів", - йдеться у повідомленні штабу.

Раніше повідомлялося про 2 тис. 601 затриманого.

З початку операції вилучено 131 одиницю вогнепальної зброї та 4 тис. 179 боєприпасів, зазначили у штабі.

Минулої доби на пульт поліції надійшло 437 повідомлень, в call-centre комендатури - 41 сигнал від громадян, які вимагали оперативного реагування, всі повідомлення відпрацьовані.

Масові заворушення в Алмати відбулися першого тижня січня після того, як у Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході країни) почалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Мітинги в Жанаозені переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами.

На сьогодні в Алмати зберігається "червоний" рівень терористичної загрози, діє комендантська година.

Минулої неділі начальник поліції Алмати Канат Таймерденов повідомив, що під час заворушень у місті загинули 149 людей, зокрема 11 співробітників правоохоронних органів. Серед загиблих є як мирні жителі, так і учасники акцій протесту, які здійснювали напади. Він також повідомив, що під час заворушень злочинці викрали понад 1,3 тис. одиниць зброї.