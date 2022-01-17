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21:24 17.01.2022

Зеленський обговорив питання євроатлантичної інтеграції України із головою німецької дипломатії

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Зеленський обговорив питання євроатлантичної інтеграції України із головою німецької дипломатії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів у Києві зустріч із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що на початку зустрічі Зеленський наголосив на важливості візиту голови німецької дипломатії в Україну, зокрема, на тлі напруженої ситуації навколо кордонів країни. У зв'язку з цим він висловив подяку уряду Німеччини за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Було предметно обговорено безпекову ситуацію навколо України, перебіг мирного процесу та наголошено, що подальшій ескалації агресії можуть запобігти обмежувальні заходи, серед іншого – превентивні санкції. Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в Нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що значну увагу під час зустрічі було приділено питанням зміцнення енергетичної безпеки України.

"Президент наголосив, що "Північний потік – 2" є геополітичним проектом та зброєю, що спрямована як проти нашої держави, так і проти всієї Європи. Було спільно констатовано, що використання проекту як зброї призведе до вжиття жорстких заходів реагування", - наголошують в Офісі президента.

Уточнюється, що співрозмовники також відзначили спільність підходів України та ФРН до розвитку взаємодії у сфері енергетики, зокрема щодо "зеленої" трансформації та відновлюваних джерел енергії. Зокрема, Було зазначено, що практичній реалізації спільних пріоритетів сприятиме відкриття Німеччиною в Києві офісу для реалізації українсько-німецьких проектів у водневій енергетиці.

Також було наголошено на необхідності спільного здійснення конкретних кроків з метою зміцнення енергетичної безпеки України, серед іншого, гарантування довгострокового транзиту газу територією нашої держави. Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Наголошено на важливості закріплення європейської перспективи нашої держави та висловлено сподівання на відповідну підтримку з боку ФРН", - повідомляють в ОП.

В Офісі президента додають, що під час зустрічі сторони також відзначили символічність того факту, що візит Анналени Бербок до України відбувається у день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Німеччиною.

Теги: #президент #мзс #німеччина
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