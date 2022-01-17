Події

17:20 17.01.2022

На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

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На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

Російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі від початку понеділка, 17 січня, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначено в повідомленні на сторінці у Facebook.

Теги: #оос #ситуація
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