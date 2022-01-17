Посол Великої Британії закликала об'єднатись проти російської агресії, не відволікатися на поляризацію ситуації в Україні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала українських політичних лідерів об'єднатися проти агресії з боку РФ та не відволікатися на внутрішню поляризацію.

"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики", - написала Сіммонс у соцмережі Twitter.