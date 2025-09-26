Інтерфакс-Україна
Медицина
09:39 26.09.2025

Кабмін об'єднав інститути серцево-судинної хірургії ім.Амосова та спадкової патології НАМНУ

1 хв читати
Кабмін об'єднав інститути серцево-судинної хірургії ім.Амосова та спадкової патології НАМНУ

Кабінет міністрів утворив державну установу “Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України”.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, погоджено пропозицію Національної академії медичних наук щодо утворення державної установи “Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України” через реорганізацію шляхом злиття державної установи “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМНУ” та державної установи “Інститут спадкової патології НАМНУ”. 

Теги: #обєднання #медична_система

