Опозиційна ексвіцепрем’єрка з євроінтеграції попереджає про ризики об’єднання Мінекономіки, Міндовкілля та Мінагро

Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Злочином проти державного управління та євроінтеграції вважає об’єднання міністерств економіки, агрополітики та екології голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка представляє опозиційну партію "Європейська солідарність" та в 2016-2016 роках була віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це непоєднувані міністерства! Їхні позиції завжди будуть протилежні, вони природні противники у будь-якій країні. До того ж сільське господарство та довкілля – це два найскладніші блоки, поза верховенством права, нашої євроінтеграції. У цих галузях нас чекають надважкі переговори", – пояснила вона свою позицію у Facebook.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що у 2019 році перший уряд партії "Слуга народу" та президента Володимира Зеленського під керівництвом Олексія Гончарука вже об’єднував міністерства економіки та агрополітики, а також міністерства екології та енергетики, але у 2020 році їх знову роз’єднали.

"Влада руйнує і без того слабку інституційну спроможність у цих сферах, замість посилення і нарощування", – стверджує голова парламентського комітету з євроінтеграції.

Вона також розкритикувала об’єднання Міністерства оборони з Міністерством стратегічної промисловості, бо "одна структура буде сама в себе замовляти, виробляти і сама себе контролювати", що може призвести до непрозорості закупівель.

Як повідомлялося, парламент у четвер призначив новий уряд на чолі з Юлією Свириденко, яка до цього була першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки. За її поданням Рада призначила очільником нового міністерства, яке об’єднало в собі міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Олексія Соболева, який до останнього часу займав посаду першого заступника міністра економіки

"Олексій Дмитрович Соболев – міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Теж з моєї команди Міністерства економіки, відповідав за корпоративну реформу, політику держвласності, успішно працював за напрямком залучення інвестицій і реалізації політики і плану Ukraine Facility, чудово себе проявив як член переговорної команди з США", – представила його Свириденко депутатам.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив про необхідність скорочення інституцій, а Свириденко у виступі в Раді в четвер заявила, що вже розпочата робота над оптимізацією державного апарату і взятий курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення.

Водночас проти ліквідації Мінагрополітики виступили декілька аграрних асоціацій.