Об’єднання міністерств може пришвидшити євроінтеграційні процеси – думка

Прийняте Кабінетом міністрів рішення про об’єднання трьох міністерств в одне, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, може пришвидшити євроінтеграційні процеси.

Таку думку у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" висловив виконавчий директор Конфедерації будівельників України Олександр Червак.

"Україна працює над імплементацією Регламенту ЄС щодо будівельної продукції (305/2011), що є ключовим кроком до "промислового безвізу" — вільного доступу українських товарів на ринки ЄС. Злиття міністерств не змінює цих планів: країна зберігає курс на відповідність євростандартам. Об’єднання міністерств може навіть пришвидшити ці процеси, за умови, що нова структура зможе ефективно реалізувати програми цифровізації та підтримки українських виробників", — прокоментував він ухвалене Кабміном рішення про об’єднання.

За словами Червака, в цілому, попри зміни, ключові процедури для будівельної галузі залишаються чинними. Наприклад, оцінка впливу на довкілля (ОВД) і надалі буде обов’язковою для великих проєктів. Цим напрямом опікуватиметься екологічний блок у складі нового міністерства. Законодавство щодо ОВД не змінюється, однак очікується, що завдяки цифровізації та спрощенню процедур якість послуг зросте.

Будівельні дозвільні процедури також лишаються без змін – їх визначає закон, а не структура уряду. Водночас слід враховувати новий розподіл повноважень.

"Є надія, що об’єднання економічного, аграрного та екологічного блоків дозволить синхронізувати роботу із землями, ресурсами та інвестиціями. Але з іншого боку, нове міністерство отримає значне навантаження. Важливо якнайшвидше призначити профільних заступників міністра, які забезпечать ефективне управління кожним напрямом. Бізнес розраховує на відкритість і чітку комунікацію з боку держави", — резюмував Червак.

Конфедерація будівельників України (КБУ) — найбільше галузеве об’єднання, до складу якого входять понад 900 членів, а це понад 100 тисяч працівників в будівельній та суміжних галузях. КБУ - єдиний представник від України в Федерації Європейської будівельної промисловості (FIEC), до складу якої входять 32 національні федерації-члени з 27 європейських країн.