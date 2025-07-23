Уряд оприлюднив постанову про об`єднання Мінекономіки, Міндовкілля і Міагрополітики, їх повноваження викладено на 80 сторінках

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо перейменування Міністерства економіки України на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, у переліку його повноважень міститься 570 пунктів, які викладено на 80 сторінках.

Згідно з постановою № 903 від 21 липня 2025 року, що оприлюднена на урядовому сайті, Кабмін затвердив положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та ліквідував Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і поклав їх функції на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У документі зазначається, що правонаступником майна, прав і обов’язків Мінагрополітики та продовольства і Мінприроди, що ліквідуються, є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Мінагрополітики та продовольства і Мінприроди становить два місяці з дня набрання чинності постанови. Строк проведення ліквідації міністерств має становити не більше шести місяців.

Кабмін утворив комісію з ліквідації Мінагрополітики та продовольства та призначив її головою директора департаменту аграрного ринку, фінансових інструментів та бюджетної політики міністерства Баграта Ахіджанова. Комісію з ліквідації Мінприроди очолив держсекретар міністерства Олександр Задорожний.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства уряд зобов`язав подати пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, і підготувати разом з Міністерством фінансів пропозиції щодо внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".