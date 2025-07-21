Кабмін перейменував деякі міністерства

Кабінет міністрів перейменував Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

У зв'язку з чим, прийнято рішення реорганізувати Міністерство національної єдності шляхом приєднання до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.

Установлено, що Міннац'єдності продовжує виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів з приєднання до нового Мінсоцполітики, сімʼї та єдності, якому передаються функції та повноваження.

Також установлено, що Мінсоцполітики, сімʼї та єдності є правонаступником майна, прав і обов’язків Міннац'єдності і передано бюджетні призначення.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Улютіна міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Крім цього, Кабінет міністрів перейменував Міністерство економіки на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

У зв'язку з чим, прийнято рішення ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і покласти їх функції на Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України.

Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Мінагрополітики та Міндовкілля є Мінекономіки, довкілля та сільського господарства.

Також утворено комісії з ліквідації Мінагрополітики та Міндовкілля.

Крім того, затверджено положення про Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України.