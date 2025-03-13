НЕФКО планує оновити медичну інфраструктуру в Овручі та Красилові

Фото: Jussi Ratilainen for Nefco

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) завершила проєкт відновлення медичної інфраструктури у Немішаєвому (Київська обл.), на етапі реалізації медпроєкти у Макаровому, на етапі підготовки в Овручі та Красилові, повідомила радниця з інвестицій НЕФКО Юлія Шевчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"З початку повномасштабного вторгнення НЕФКО завершила вже один проєкт у 2024 році (Центр первинної медико-санітарної допомоги у Немішаєвому Київської області). Наразі під управлінням НЕФКО знаходяться два проєкти у процесі реалізації у Макарові (Київська обл.) - реконструкція терапевтичного корпусу лікарні (загальний обсяг фінансування проєкту становить EUR2,1 млн) та реконструкція поліклініки (загальний обсяг фінансування проєкту становить EUR630 тис.)", - повідомила Шевчук.

Ці обидва проєкти фінансуються ЄС в рамках програми "Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні – IDP I".

За її словами, на стадії підготовки знаходяться проєкт комплексного ремонту двох корпусів Овруцької міської лікарні та Овруцького ліцею №3 (очікуване фінансування EUR3,4 млн), та проєкт енергоефективної реконструкції Красилівського центру первинної медико-санітарної допомоги (очікуване фінансування EUR2,1 млн).

"Проєкти, які знаходяться на стадії підготовки фінансуватимуться грантами за підтримки Норвегії", - повідомила Шевчук.

НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) - міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських "зелених" рішень на світових ринках. Заснована у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією. В рамках Програми зеленого відновлення України НЕФКО наразі мобілізовано понад EUR330 млн від ЄС, Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. В Україні з 2010 року реалізовано понад 300 проєктів більш ніж у 100 муніципалітетах.