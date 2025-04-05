Сирський: візити представників держав-лідерів "Коаліції охочих" свідчать про непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля безпеки

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський узгодив спільне бачення шляхів досягнення та забезпечення довготривалої безпеки як України, так і всієї Європи з головнокомандувачами збройних сил Великої Британії та Франції.

"Взяв участь у переговорах з іноземними делегаціями на чолі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром", - написав він в телеграм-каналі.

За його словами, вони обговорили подальші кроки для гарантування безпеки України у разі досягнення домовленостей про припинення бойових дій.

Також у ході переговорів спільно визначили кроки, які б змогли гарантувати сталий справедливий мир в Україні. Разом з головнокомандувачами збройних сил Великої Британії та Франції узгодили спільне бачення шляхів досягнення та забезпечення довготривалої безпеки як України, так і всієї Європи.

Сирський додав, що робочі візити в Україну головнокомандувачів збройних сил держав-лідерів "Коаліції охочих" продемонстрували непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля збереження існуючої архітектури світової безпеки та стали черговим підтвердженням готовності й надалі підтримувати незалежність та територіальну цілісність України.

Джерело: https://t.me/osirskiy/1121