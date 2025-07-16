Громадські організації закликають владу відмовитись від ідеї об’єднання Міндовкілля з Мінагро та Мінекономіки - заява

Громадські та екологічні організації, а також наукова спільнота закликають Кабінет міністрів України та президента України Володимира Зеленського відмовитись від планів ліквідації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та забезпечити його інституційну незалежність, про це йдеться в спільній заяві організацій.

"Стало відомо про плани створити "Міністерство ресурсів", в яке мають бути інтегровані Мінекономіки, Мінагрополітики та Міндовкілля. Цей намір - інституційна катастрофа для довкілля, національної безпеки та стратегічного курсу держави на євроінтеграцію", - наголошується в оприлюдненій на сайті МБО "Екологія - Право - Людина" (ЕПЛ) заяві.

Підписанти зазначають, що Міндовкілля - не "ресурсне відомство", а ключовий держорган, що має бути незалежним регулятором, контролером, представником інтересів довкілля та громадського здоров’я. Вони впевнені, що його інтеграція у структуру, яка одночасно відповідає за економіку, аграрну політику та охорону довкілля, означає нівелювання екологічних пріоритетів та постійний конфлікт інтересів у самому центрі прийняття рішень.

В заяві підкреслюється, що екологічна безпека є складовою нацбезпеки України. За даними Міндовкілля, станом на 11 липня 2025 року зафіксовано понад 9 тис. випадків воєнних руйнувань природи, майже 23% території країни залишаються замінованими, а потреби на відновлення оцінюються близько $11 млрд . Такі масштаби шкоди вимагають не згортання, а посилення профільного міністерства з достатньою інституційною спроможністю.

Крім того, як повідомляється в заяві, Україна зобов’язалася імплементувати екологічне право ЄС (Оселищна та Пташина директиви, Водна рамкова директива, регулювання промислових викидів, управління відходами, кліматична політика тощо). Щоб виконати ці вимоги й уникнути постійного конфлікту інтересів, екологічна політика має бути рівноцінною економічній та аграрній, а не підпорядковуватися їм. Спільнота також нагадала про спробу уряду об’єднати Мінприроди з Міненергетики, внаслідок чого сфера збереження довкілля, на думку підписантів, була відкинута назад у проведенні довкіллєвих реформ на дев'ять місяців.

"Особливу тривогу викликає перспектива розгляду природних ресурсів крізь призму виключно економічної чи аграрної доцільності. Поєднання управління такими ресурсами з економічними або аграрними інтересами може призвести до втрати контролю за їхнім збереженням. У таких умовах природоохоронні питання ризикують поступатись пріоритетам прибутку та виробництва", - пояснюють в заяві підписанти та додають, що, за таких умов, природні ресурси починають розглядатися як інструмент для досягнення економічних цілей, що суперечить самій суті охорони довкілля.

У спільноті також підкреслили, що такий підхід не узгоджується із практикою країн ЄС, де з 27 країн 12 мають окремі міністерства, відповідальні за довкілля, а решта країн їх об’єднали з іншими напрямками (сталим розвитком, зміною клімату, енергетикою, просторовим плануванням, транспортом або с/г), проте аналіз функцій і політичних програм цих органів свідчить, що екологічна складова залишається наскрізною та пріоритетною.

Підписали заяву директорка ЕПЛ Олена Кравченко, голова ВГО "Всеукраїнська Екологічна Ліга" (ВЕЛ) Тетяна Тимочко, виконавча директорка ГО "Нуль відходів Львів" Ірина Миронова, голова правління ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк, виконавчий директор ГО "Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений Світ" Олександр Степаненко, голова ГІ "Голка" Ірина Федорів, голова ГО "Центр економіко-правової аналітики" Данило Ванькович, адвокатка та заступниця голови комітету аграрного, земельного та довкільного права НААУ Софія Шутяк, виконавчий директор ГО "Екоклуб" Мартинюк Андрій, голова ГО SaveDnipro Ірина Черниш, представники ГО "Плато", голова ГО "Нуль відходів Луцьк" Катерина Рабан та голова ВГО "Національний екологічний центр України" (НЕЦУ) Руслан Гаврилюк.

До звернення також долучилась "Greenpeace Україна". У повідомленні на сайті організації наголошується, що об’єднання Міндовкілля з пропонованими держорганами є великим стратегічним регресом для України.

"План з об’єднання міністерств - катастрофа і для довкілля, і для євроінтеграції, адже на шляху до вступу в ЄС Україна зобов’язалася впровадити європейське законодавство. Довкілля в Україні має бути повноправним учасником євроінтеграційного процесу, воно потребує окрему, незалежну та потужну інституцію", - наводяться в публікації слова директорки офісу Greenpeace Україна Наталії Гозак.