Події

08:02 17.01.2022

Данія та Нідерланди вирішили приєднатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

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Данія та Нідерланди вирішили приєднатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Влада Нідерландів і Данії вирішила приєднатися до "дипломатичного бойкоту" зимової Олімпіади в Пекіні, повідомили європейські ЗМІ у п'ятницю.

При цьому, причини рішень у країн різні. Нідерланди не надішлють урядової делегації на Ігри, оскільки Китай вирішив не пускати на змагання іноземних глядачів: змагання зможуть відвідувати лише місцеві жителі.

А Данія пішла на такий крок, щоб висловити протест проти порушень прав людини, в яких Захід обвинувачує китайську владу. Раніше аналогічні рішення ухвалили, зокрема, США, Японія, Велика Британія, Канада.

Дипломатичний бойкот означає, що та чи інша країна не відправляє на змагання представників свого керівництва. При цьому спортсмени беруть участь в Іграх.

 

 

Теги: #нідерланди #китай #олімпіада #данія
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