17 січня: Яке сьогодні свято

17 січня у світі відзначають День дитячих винаходів, в Ізраїлі Новий рік плодових дерев, у США День Мартіна Лютера Кінга, католицька церква вшановує пам'ять святого Антоніо, а у православних - Собор 70 апостолів і День преподобномученика Зосими, пустельника Киликійського.

День дитячих винаходів

Цей день присвячений усім дітям-винахідникам, без яких ми сьогодні не знали б, наприклад, що таке водні лижі, хутряні навушники, плавальні ласти і багато інших речей, які стали вже звичними для нас.

17 січня в усьому світі відзначається День дитячих винаходів. Символічно, що датою Дня обраний день народження одного з видатних американців – державного діяча, дипломата, вченого, винахідника, журналіста Бенджаміна Франкліна. Цікаво, що свій перший винахід – пару ласт для плавання, які надягали на руки, – Бен Франклін винайшов у віці 12 років.

День Мартіна Лютера Кінга

17 січня в США відзначають національне свято — День Мартіна Лютера Кінга. Вперше американська нація кількох штатів відсвяткувала його 20 січня 1986 року, а в усіх штатах США свято стало національним із 2000 року.

Роль Кінга в ненасильницькій боротьбі за ухвалення закону, що знищував расову дискримінацію, була відзначена Нобелівською премією 1964 року. У 35 років він став наймолодшим лауреатом в історії Нобелівської премії миру. Але через 15 років після його смерті, 1983 року, Конгрес США конституційно визнав важливість його спадщини, оголосивши третій понеділок січня національним святом на честь дня народження борця проти расизму.

Історичні події 17 січня у світі:

395 - Римська імперія розділилася на Східну і Західну;

1377 - Резиденцією Папи Римського стає Ватикан;

1773 - Джеймс Кук перетнув Південне полярне коло;

1917 - США купують у Данії Віргінські острови за 25 млн доларів;

1919 - Польський піаніст і композитор Ігнацій Ян Падеревський став прем'єр-міністром Польщі;

1920 - У Радянській Росії офіційно скасовано смертну кару;

2001 - Євреї, що пережили Голокост, домоглися компенсації від влади Австрії за майно, конфісковане під час правління нацистів;

2008 - У лондонському аеропорту Хітроу після відмови двигунів літак Boeing 777-200 компанії British Airways здійснив жорстку посадку, постраждали 47 людей.

Народилися 17 січня в Україні:

1979 - Олег Лісогор, український плавець, багаторазовий чемпіон світу та Європи;

1987 - Олександр Усик, український боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (2012), чемпіон світу та Європи;

Історичні події цього дня в Україні:

1805 – У Харкові відкрито перший у східній Україні університет;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією;

2010 – Відбувся перший тур виборів Президента України (другий – 7 лютого).

17 січня у православному календарі:

День преподобномученика Зосими, пустельника Киликійського і Собор святих сімдесяти апостолів Христових — відповідно до християнських вірувань це обрання Христом 70 апостолів щоб послати їх на проповідь. "Після цих явив Господь і інших сімдесят, і послав їх по двоє перед Собою". Дванадцять при Собі мав як свідків життя Свого, сімдесят же посилав.

17 січня у католицькому календарі:

День святого Антоніо

Святий Антоніо відомий тим, що став одним із перших, хто випробував аскетичне життя в пустелі, цілком відірваний від цивілізації. Тому його вважають засновником чернецтва, нового духовного руху того часу.

Антоній народився приблизно у середині 3 століття неподалік Гераклеополя у Верхньому Єгипті. Він був сином багатих батьків і у віці двадцяти років залишився сиротою. Антоній роздав усе своє багатство бідним і нужденним і присвятив себе виключно релігійним заняттям.

Традиції:

У народі цей день асоціюється із Зосимою Соловецьким, одним із фундаторів Соловецького монастиря, який вважається покровителем бджолярів. Цього дня просять про хороший збір меду. І хоча пам'ять святого вшановують іншого дня, цей день назвали Зосима-пасічник.

Сьогодні на стіл потрібно поставити мед, а також приготовані з нього ласощі.

Прикмети:

Якщо сьогодні повний місяць і ясна погода, то навесні буде сильна повінь;

Якщо на деревах лежить багато снігу – у бджолярів буде вдалий рік, і вдасться зібрати багато меду;

Якщо небо безхмарне, то морози стоятимуть ще довго;

Якщо зоряне небо без хмар – буде сонце та мороз.

Іменини: Артем, Архип, Денис, Йосип, Лука, Марк, Микола, Опанас, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Ростислав, Степан, Трохим, Юхим, Яків.