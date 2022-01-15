Події

13:00 15.01.2022

Півмільйона французів можуть залишитися без санітарних перепусток через не зроблене вчасно бустерне щеплення

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Півмільйона французів можуть залишитися без санітарних перепусток через не зроблене вчасно бустерне щеплення

Санітарні перепустки 560 тис. французів можуть бути дезактивовані в суботу через не зроблене своєчасно третє, бустерне щеплення проти COVID-19, повідомила газета Le Figaro із посиланням на Генеральну дирекцію охорони здоров'я.

Граничний термін, встановлений у Франції для третьої дози вакцини проти коронавірусу, становить 7 місяців. Але AstraZeneca можна зробити вже через три місяці після базової вакцинації використовуваними в країні вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

За підрахунками Генеральної дирекції охорони здоров'я, на 13 січня 15,3 млн осіб уже отримали бустерну дозу, тоді як контрольний термін такої ін'єкції закінчується для близько 15,9 млн повнолітніх власників перепусток, які були зобов'язані її зробити.

Як очікується, на початку наступного тижня санітарні перепустки у Франції будуть замінені на вакцинні за новим законом, який пройшов перше читання у французькому парламенті. Вакцинні перепустки, що передбачають суворіші правила, треба буде пред'являти для відвідування будь-яких заходів зі значним скупченням людей і на громадському міжрегіональному транспорті.

Водночас у Франції тривають масові протести проти впровадження таких дозвільних документів. Телеканал BFMTV повідомив, що в суботу, за даними поліції, в країні відбудуться маніфестації за участю 85-120 тис. осіб, зокрема, в Парижі вийдуть на вулиці 9-14 тис.

Теги: #вакцинація #франція
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