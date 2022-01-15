Події

11:22 15.01.2022

У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом у 2020 р.

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У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом у 2020 р.

Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері об'єднаних сил і Чугуївський міський суд Харківської області направили обвинувальний акт стосовно шести колишніх військових чиновників за фактами порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України, колишні командувач повітряних сил Збройних сил України, командир військової частини А4104 і два його заступники, керівник польотами на аеродромі "Чугуїв" і тодішній виконувач обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба не гарантували безпеку польотів на ввірених їм напрямах.

Як зазначається, вони порушили правила підготовки та проведення польотів. "Їхнє недбале ставлення до військової служби призвело до аварії літака Ан-26 у вересні 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області. Тоді загинули 26 військовослужбовців", - зазначили в прес-службі відомства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Теги: #чугуєв #прокуратура #суд #авіакатастрофа
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