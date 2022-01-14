Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує безвізовий режим в'їзду до України та транзитного проїзду через українську територію для громадян Великої Британії.
"Продовжити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2023 року", - зазначається в тексті документа оприлюдненого на сайті глави держави.
Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.