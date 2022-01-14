В Україні провели спецоперацію з протидії виготовленню та збуту порноконтенту за участю дітей, викрито 23 особи

Українські правоохоронці задля захисту дітей від сексуальної експлуатації та протидії розповсюдженню в інтернеті порноконтенту за участю дітей провели майже на всій території України операцію під умовною назвою "Павутина", повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у п'ятницю.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу генерального прокурора викрито жительку м. Черкаси. Вона створювала порноконтент за участі двох малолітніх доньок, яким на момент вчинення злочину було шість та вісім років. Відзняті файли жінка продавала в інтернеті. Також вона пропонувала своєму знайомому вступати в інтимні стосунки з її доньками на платній основі", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що жінку затримали, їй уже повідомлено про підозру. "Потерпілих дітей вилучено з небезпечного середовища і поміщено до центрів соціально-психологічної реабілітації, де їм надається відповідна допомога", - наголошують в ОГП.

Там повідомляють, що в межах спецоперації також було затримано та повідомлено про підозру жителя столиці, який ґвалтував п'ятирічну доньку своєї знайомої та створював за її участі дитячу порнографію.

"В Одесі правоохоронці викрили чотирьох місцевих мешканців, які завантажували та збували протиправний контент на закритих форумах. Також викрито мешканців Івано-Франківщини, Донеччини, Житомирщини та Закарпаття, які розповсюджували дитячу порнографію в інтернеті", - зазначають правоохоронці.

Вони уточнюють, що загалом правоохоронці здійснили 27 обшуків, під час яких вилучили понад десять терабайтів протиправного контенту та комп'ютерну техніку. Нині тривають експертні дослідження.

"Наразі встановлено 23 особи, які виготовляли, розповсюджували та збували за грошові кошти в інтернеті протиправний контент. Двом з них вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - зазначають в Офісі генпрокурора.

В ОГП додають, що правоохоронці розпочали розслідування у 20 кримінальних провадженнях за фактами торгівлі людьми; зґвалтування; сексуального насильства; вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку; розбещення неповнолітніх; ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів; отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збуту та розповсюдження (ст.149, ст. 152, ст. 153, ст. 155, ст. 156, ст. 301, ст. 301-1 КК України). "Слідчі дії тривають", - зазначають в Офісі генпрокурора.