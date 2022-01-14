Події

15:38 14.01.2022

В Україні провели спецоперацію з протидії виготовленню та збуту порноконтенту за участю дітей, викрито 23 особи

2 хв читати
В Україні провели спецоперацію з протидії виготовленню та збуту порноконтенту за участю дітей, викрито 23 особи

Українські правоохоронці задля захисту дітей від сексуальної експлуатації та протидії розповсюдженню в інтернеті порноконтенту за участю дітей провели майже на всій території України операцію під умовною назвою "Павутина", повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у п'ятницю.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Офісу генерального прокурора викрито жительку м. Черкаси. Вона створювала порноконтент за участі двох малолітніх доньок, яким на момент вчинення злочину було шість та вісім років. Відзняті файли жінка продавала в інтернеті. Також вона пропонувала своєму знайомому вступати в інтимні стосунки з її доньками на платній основі", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що жінку затримали, їй уже повідомлено про підозру. "Потерпілих дітей вилучено з небезпечного середовища і поміщено до центрів соціально-психологічної реабілітації, де їм надається відповідна допомога", - наголошують в ОГП.

Там повідомляють, що в межах спецоперації також було затримано та повідомлено про підозру жителя столиці, який ґвалтував п'ятирічну доньку своєї знайомої та створював за її участі дитячу порнографію.

"В Одесі правоохоронці викрили чотирьох місцевих мешканців, які завантажували та збували протиправний контент на закритих форумах. Також викрито мешканців Івано-Франківщини, Донеччини, Житомирщини та Закарпаття, які розповсюджували дитячу порнографію в інтернеті", - зазначають правоохоронці.

Вони уточнюють, що загалом правоохоронці здійснили 27 обшуків, під час яких вилучили понад десять терабайтів протиправного контенту та комп'ютерну техніку. Нині тривають експертні дослідження.

"Наразі встановлено 23 особи, які виготовляли, розповсюджували та збували за грошові кошти в інтернеті протиправний контент. Двом з них вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - зазначають в Офісі генпрокурора.

В ОГП додають, що правоохоронці розпочали розслідування у 20 кримінальних провадженнях за фактами торгівлі людьми; зґвалтування; сексуального насильства; вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку; розбещення неповнолітніх; ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів; отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збуту та розповсюдження (ст.149, ст. 152, ст. 153, ст. 155, ст. 156, ст. 301, ст. 301-1 КК України). "Слідчі дії тривають", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Теги: #порнографія #спецоперація #правоохоронці #діти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 11.01.2022
В Україні проти COVID-19 уже вакциновано майже 140 тис. дітей 12-18 років – Кузін

В Україні проти COVID-19 уже вакциновано майже 140 тис. дітей 12-18 років – Кузін

08:00 11.01.2022
У 16 дітей з'явилися симптоми отруєння хлором після відвідування аквапарку у Хмельницькому

У 16 дітей з'явилися симптоми отруєння хлором після відвідування аквапарку у Хмельницькому

12:29 06.01.2022
В Алмати 13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою - держТБ

В Алмати 13 правоохоронців загинули, тіла двох із них було виявлено з відсіченою головою - держТБ

12:12 06.01.2022
Профспілка співробітників органів внутрішніх справ закликає Зеленського ініціювати питання підвищення зарплат поліцейським

Профспілка співробітників органів внутрішніх справ закликає Зеленського ініціювати питання підвищення зарплат поліцейським

08:29 06.01.2022
Антитерористичну операцію проводять в районі Алмати, де розташовані адміністративні будівлі

Антитерористичну операцію проводять в районі Алмати, де розташовані адміністративні будівлі

14:50 01.01.2022
В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

В Україні набув чинності закон, що підвищує до двох прожиткових мінімумів розмір щомісячної держдопомоги дітям з важкими хворобами

07:54 24.12.2021
У Запорізькій області перекинувся мікроавтобус із двадцятьма дітьми-спортсменами

У Запорізькій області перекинувся мікроавтобус із двадцятьма дітьми-спортсменами

10:16 23.12.2021
Керівнику ПВК "Вагнер" повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

Керівнику ПВК "Вагнер" повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

07:31 16.12.2021
Правоохоронці України та Туреччини обговорили кроки співпраці між відомствами

Правоохоронці України та Туреччини обговорили кроки співпраці між відомствами

10:58 12.12.2021
Чотирьох дітей госпіталізовано з отруєнням у Львівській області

Чотирьох дітей госпіталізовано з отруєнням у Львівській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кличко повідомив про атаку на його сайт у п'ятницю

У США запідозрили Росію в підготовці диверсій в Україні з метою виправдати військове вторгнення

Росія готує провокацію проти України, щоб сфабрикувати привід для вторгнення – Салліван

Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

Печерський райсуд Києва призначив засідання щодо запобіжного заходу для Порошенка на 11:00 17 січня – ДБР

ОСТАННЄ

Байдена проінформували про кібератаку на держустанови України, Вашингтон оцінює інцидент

Кличко повідомив про атаку на його сайт у п'ятницю

У США запідозрили Росію в підготовці диверсій в Україні з метою виправдати військове вторгнення

МТСБУ призупинило продаж електронного поліса ОСЦПВ через збій у роботі сервісів – співзасновник monobank

Україна має певні думки про те, хто стоїть за кібератакою проти урядових відомств - Єрмак

Росія готує провокацію проти України, щоб сфабрикувати привід для вторгнення – Салліван

У СБУ назвали помилкові повідомлення про мінування інструментом гібридної агресії РФ

Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

Глава МЗС Франції планує відвідати Україну разом із колегою з ФРН

Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА