В Алмати від початку заворушень затримано загалом 2 тис. 159 осіб

В Алмати загалом затримали понад 2,1 тис. учасників безладів, повідомила комендатура міста.

"Загалом затримано 2 тисячі 159 учасників незаконних акцій, мародерств та інших злочинів", - ідеться в поширеній у п'ятницю інформації.

Раніше в прес-службі повідомляли, що інформація щодо кількості затриманих надається за добу, в п'ятницю в міській комендатурі пояснили, що дані надаються не за чергову добу, а від моменту початку масових заворушень.

В Алмати зберігається режим надзвичайного стану, діє комендантська година.