Події

17:25 13.01.2022

Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Станиці Луганської та Причепилівки

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Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Станиці Луганської та Причепилівки

Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі з початку четверга, втрат немає, повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм", – йдеться в повідомленні у Facebook.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Теги: #оос #ситуація
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