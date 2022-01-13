Першою поїздкою нового голови ОБСЄ стане візит до України, зокрема до її східної частини

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив у четвер, що відвідає Україну, зокрема східну частину країни, це буде його перша поїздка в ролі голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Я збираюся здійснити перший візит як голова ОБСЄ до України, безумовно я відвідаю східну частину країни для того, щоб з'ясувати на місці, яка там ситуація", - заявив Рау під час пресконференції.

За його словами, пріоритетним питанням для польського головування в ОБСЄ є стан мирних жителів, яких зачепили збройні конфлікти.

"Це буде дуже важливою частиною моєї уваги під час візиту до України", - додав Рау.

Раніше у четвер Рау заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Він наголосив, що ОБСЄ, зі свого боку, необхідно зосередитись на зусиллях для вирішення проблем у сфері безпеки у Східній Європі, зокрема для мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України відповідно до Мінських домовленостей і поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України", - зазначив він.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що ОБСЄ разом із ЄС та НАТО є ключовим гравцем у плані гарантування європейської безпеки.