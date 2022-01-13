Події

12:11 13.01.2022

Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО - Столтенберг

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Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО - Столтенберг

Фінляндія та Швеція у разі подання заявки на членство в НАТО зможуть швидко вступити до альянсу, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Звісно, з багатьох сторін вони (Фінляндія та Швеція - ІФ) дуже близькі до НАТО у всіх аспектах. У цьому контексті цей процес може відбутися дуже швидко, якщо вони вирішать подати заявку", - сказав Столтенберг, відповідаючи у четвер на запитання про те, наскільки швидко ці країни можуть прийняти до альянсу.

Столтенберг пояснив, що Фінляндія та Швеція є близькими партнерами альянсу, НАТО і ці країни ведуть спільні навчання і тренування. Крім того, за словами генсека, ці країни відповідають багатьом стандартам альянсу, а Гельсінкі й Стокгольм мають у своєму розпорядженні добре функціонуючі інститути у сфері оборони та безпеки.

Він додав, що гіпотетичний вступ Фінляндії та Швеції потребуватиме політичного рішення і в цих країнах, і з боку 30 держав-членів НАТО.

Теги: #фінляндія #швеція #нато
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