Події

10:44 13.01.2022

Держкомтелерадіо не дозволив ввезення в Україну трьох дитячих книг із російською пропагандою

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Держкомтелерадіо не дозволив ввезення в Україну трьох дитячих книг із російською пропагандою

Державний комітет України з телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) відмовив українському імпортеру у видачі дозволу на ввезення з території РФ трьох дитячих книг, у яких є російська пропаганда.

"Держкомтелерадіо не дав дозвіл українському імпортеру на ввезення з території Росії для розповсюдження в Україні ще трьох назв дитячих книг, у яких виявлена пропаганда держави-агресора. Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України", - зазначено у повідомленні пресслужби відомства.

Йдеться про книги російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи про машины малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)", які розраховані на дітей. "Мають велику кількість ілюстрацій, у яких використовується символіка держави-агресора, її силових і військових структур, символіка комуністичного режиму", - йдеться у повідомленні.

На думку експертів, ці книги – яскравий приклад російської пропаганди, яка ставить за мету мілітаризацію свідомості дітей, виховання імперського мислення, лояльного і навіть схвального ставлення до війн та конфліктів, які дозволяє РФ проти інших країн світу. З огляду на порушення українського законодавства експертна рада ухвалила рішення віднести ці видання до видавничої продукції, яка не дозволена до розповсюдження в Україні.

Теги: #держкомтелерадіо #книги #заборона
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