Події

08:51 13.01.2022

Аеропорт Алмати прийняв перший міжнародний рейс після поновлення роботи

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Аеропорт Алмати прийняв перший міжнародний рейс після поновлення роботи

Перший міжнародний авіарейс прибув до аеропорту Алмати (найбільший аеропорт у Казахстані) після поновлення його роботи, повідомив комітет цивільної авіації.

Згідно з повідомленням, після поновлення роботи в аеропорт Алмати прибув перший міжнародний рейс з Анталії авіакомпанії Air Astana.

У четвер в/з аеропорту планується виконання міжнародних рейсів авіакомпаніями Air Astana (за маршрутом Коломбо – Алмати) та Asiana Airlines (Алмати – Сеул).

На четвер з 8:00 до 21:00 заплановано виконання 8 рейсів з Нур-Султана в Алмати і назад.

У ніч проти 6 січня на аеропорт Алмати було здійснено напад під час масових заворушень. Повітряна гавань була розгромлена, розбиті вітрини кафе, магазинів, пунктів продажу авіаквитків.

Акціонерами аеропорту є турецька TAV Airports (85%) та фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

 

 

Теги: #рейс #аеропорт #казахстан
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