Трамп назвав розмову з Нетаньягу та Токаєвим важливим кроком для зміцнення глобальних зв’язків

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп вважає розмову з прем'єм-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим "важливим кроком уперед" у налагодженні зв'язків по всьому світу.

"Я щойно провів чудову розмову між прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Це важливий крок уперед у налагодженні зв'язків по всьому світу", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що Казахстан - перша з багатьох країна його другого терміну, яка приєдналася до Авраамських угод.

"Сьогодні все більше країн шикуються в чергу, щоб прийняти Мир і Процвітання через мої Авраамські угоди. Незабаром ми оголосимо про Церемонію підписання, щоб зробити це офіційним, і ще багато країн намагаються приєднатися до цього клубу СИЛИ. Ще багато чого попереду в об'єднанні країн заради Стабільності та Зростання - Справжній прогрес, реальні результати", - пише Трамп.