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07:00 13.01.2022

Сенатори-демократи пропонують запровадити санкції проти російського керівництва, воєначальників, банків у разі вторгнення РФ в Україну

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Сенатори-демократи пропонують запровадити санкції проти російського керівництва, воєначальників, банків у разі вторгнення РФ в Україну

Сенатори-демократи в середу запропонували запровадити санкції проти російського керівництва у разі нападу РФ на Україну.

У законопроекті, підготовленому сенаторами, йдеться, що у разі такої агресії президент США Джо Байден має максимум за 60 днів запровадити обмежувальні заходи проти президента та прем'єр-міністра РФ, міністра закордонних справ, міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, головнокомандувачів сухопутними та повітряно-космічними силами, головнокомандувача військово-морським флотом, командувачів повітряно-десантними та ракетними військами, командувача Сил спеціальних операцій РФ і командувача тиловим забезпеченням ЗС РФ.

Пакет санкцій містить блокування і заборону на проведення будь-яких операцій із майном або в інтересах підсанкційних осіб, якщо це майно або інтереси знаходяться на території США або під контролем громадянина США. Крім того, підсанкційним особам буде заборонено в'їзд до США. Забороняється видача їм віз або інших в'їзних документів. Видані раніше документи, що дозволяють в'їзд на територію США, будуть анульовані.

Крім того, санкції пропонується ввести проти Сбербанку (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанку (MOEX: GZPR), ВЕБ.РФ, РФПІ, Московського кредитного банку (MOEX: CBOM), Альфа-банку, Россільгоспбанку, банку "ФК Відкриття" (MOEX: OPEN), Промзв'язокбанку (MOEX: PSKB), Радкомбанку, Транскапіталбанку.

Також серед іншого сенатори пропонують президенту США заборонити американцям будь-які транзакції з російським держборгом. Йдеться лише про операції, що проводяться після набрання чинності законом.

 

 

Теги: #сша #санкції #росія #сенат
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