Президент Азербайджану зробив бустерне щеплення від COVID-19

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що зробив бустерну дозу вакцини від COVID-19 на тлі зниження у нього кількості антитіл.

"Згідно з останніми даними про вакцинацію, близько 64% населення (Азербайджану - ІФ) старше 18 років вже отримали дві дози. При цьому бустерну дозу отримали понад 1,5 млн осіб, зокрема і я. Я говорю це вперше. Я зробив третє щеплення і всім рекомендую вчинити так само", - сказав Алієв в інтерв'ю азербайджанським телеканалам у середу.

За словами глави держави, на відміну від багатьох інших країн, в Азербайджані немає проблем із нестачею ліжок для хворих на коронавірус.

"Нині основною проблемою в багатьох країнах є велика кількість хворих і нестача ліжок. У нас ситуація позитивна. Наразі у нас є 10 тисяч ліжок, і лише 10% із них зайняті. Тобто 9 тис. ліжок є вільними", - повідомив він.

"Якщо, не дай Боже, пандемія набуде ширшого розмаху, у нас буде більше можливостей (розміщувати хворих - ІФ). У нас також 875 місць у реанімаціях, з них заповнені лише 26%. Тобто, у відділеннях реанімації теж достатньо вільних місць. З цієї точки зору ми можемо почуватися спокійно. Саме з цієї причини ми, можна сказати, зняли всі обмеження", - сказав Алієв.

"Мушу також сказати, що азербайджанський народ теж поводиться дуже відповідально, і у нас немає жодних антиковідних тенденцій, антиковідних кампаній. Люди йдуть усвідомлено, отримують цю вакцину і розуміють, що вона їх захищає", - зазначив президент.