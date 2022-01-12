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19:19 12.01.2022

Глава МОЗ Швейцарії припустив, що "омікрон" може покласти край коронавірусній пандемії

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Глава МОЗ Швейцарії припустив, що "омікрон" може покласти край коронавірусній пандемії

Поширення штаму "омікрон" може сприяти закінченню пандемії, заявив у середу глава МОЗ Швейцарії Ален Берсе.

"Омікрон" - це, можливо, початок кінця цієї пандемії", - наводять франкомовні ЗМІ слова міністра.

"Можливо ми на порозі переломного моменту, який може бути рішучим для переходу від етапу пандемії до ендемічного етапу, враховуючи рівень досягнутого імунітету населення, який зараз на високому рівні", - додав він.

Берсе зазначив, що "омікрон" більш заразний, але менш небезпечний штам коронавірусу. Він також попередив, що не слід втрачати пильності, і нагадав, що вакцинація добре захищає від тяжкого перебігу хвороби.

У Швейцарії повну вакцинацію від коронавірусу пройшли близько 67% населення, за час пандемії в країні виявили понад 1,57 млн випадків COVID-19, з них понад 12,4 тис. мали летальний кінець.

Раніше думку про те, що "омікрон" може бути провісником перемоги над COVID-19, висловлювали у Данії. Так, технічний директор Управління громадської охорони здоров'я (SSI) Данії Тіра Гроув Краузе заявив, що особливості перебігу COVID-19 при зараженні штамом "омікрон" дозволяють висунути версію, що хвиля захворюваності від "омікрону" може стати останньою за пандемію.

Вона зазначила, що ризик госпіталізації у разі зараження "омікроном" удвічі нижчий, ніж у разі інфікування варіантом "дельта".

"Це може бути тим, що виведе нас із пандемії, оскільки ("омікрон" - ІФ) може спричинити останню хвилю коронавірусу", - підсумувала вона.

 

 

Теги: #швейцарія #міністр #омікрон
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