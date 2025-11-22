Зеленський провів розмову зі Стармером і підтвердив, що радники України працюватимуть у неділю в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером про дипломатичне планування мирного процесу, а також підтвердив, що радники України, США та формату E3 — Британії, Франції та Німеччини — працюватимуть у неділю в Швейцарії.

"Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку. Наші радники завтра працюватимуть у Швейцарії — представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини", — наголосив Зеленський у дописі на Facebook.

Президент додав, що абсолютна більшість лідерів Європи готові долучитись до допомоги.

"Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення", — зазначив він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідний указ було розміщено на сайті президента.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А також начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

В свою чергу CNN, опираючись на слова американського високопосадовця повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл та його команда сьогодні приземлилися в Женеві, де проведуть зустрічі з високопосадовими українськими чиновниками для обговорення подальших кроків до миру.

За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф також приєднаються до переговорів у Женеві у неділю.