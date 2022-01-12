Станції Київського метро "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" зачинені через інформацію про мінування

Станції Київського метро "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту", а також пересадковий вузол тимчасово зачинені через інформацію про мінування, повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Увага! Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" і пересадковий вузол зачинені для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - зазначено в повідомленні.

Інформацію про відкриття станцій буде опубліковано відразу після завершення перевірки.