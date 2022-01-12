Події

14:23 12.01.2022

Станції Київського метро "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" зачинені через інформацію про мінування

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Станції Київського метро "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" зачинені через інформацію про мінування

Станції Київського метро "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту", а також пересадковий вузол тимчасово зачинені через інформацію про мінування, повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Увага! Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" і пересадковий вузол зачинені для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - зазначено в повідомленні.

Інформацію про відкриття станцій буде опубліковано відразу після завершення перевірки.

 

Теги: #мінування #метро
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