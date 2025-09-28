Інтерфакс-Україна
17:50 28.09.2025

Повідомлення про мінування надходять із закордонних дільниць на парламенських виборах Молдови - МЗС

Міністерство закордонних справ Молдови заявило про надходження повідомлень з-за кордону щодо мінування на дільницях по виборам парламенту Республіки

"Попередження про бомби почалися саме так, як і попереджали раніше власті, що це станеться в рамках втручання Російської Федерації у виборчий процес в Республіці Молдова", - йдеться у дописі МЗС Молдови у соцмережі Фейсбук.

Зазначаються, що такі випадки зафіксовані в Брюсселі (Бельгія), Римі, Генуї (Італія), Бухаресті (Румунія), Ешвіллі (США) та Аліканте (Іспанія).

"Державні інституції підготувалися до такого сценарію, ми встановили чіткі процедури та співпрацюємо з нашими партнерами з інших держав, щоб виборчий процес не постраждав. Просимо всіх громадян дослухатися до рекомендацій влади, офіційної інформації та продовжувати чесне голосування",- заявили дипломати.

Крім того, вони запевнили, що камери спостереження за виборчими процесами, розміщені у виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишалися неушкодженими до відновлення виборчих процесів.

У неділю у Молдові відбуваються парламентські вибори. На цих виборах уперше діє опція поштового голосування для громадян Молдови в 10 країнах. Загалом за кордоном - 301 дільниця в 41 країні.

 

