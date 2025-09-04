Інтерфакс-Україна
Події
11:58 04.09.2025

ЦПД спростував повідомлення про мінування будинків на Карантинному острові в Херсоні

1 хв читати
ЦПД спростував повідомлення про мінування будинків на Карантинному острові в Херсоні

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) спростував повідомлення російських пропагандистських ЗМІ про начебто мінування українськими військовими житлових будинків на Карантинному острові в Херсоні.

"Пропаганда РФ активно тиражує заяву гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо, що українські військові мінують житлові будинки на Карантинному острові в Херсоні. Подібні заяви є частиною російського пропагандистського наративу, начебто українські військові "ховаються за спинами мирних мешканців", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у четвер.

Наголошується, що "ці твердження не мають нічого спільного з реальністю, вони покликані виправдати воєнні злочини росіян проти цивільного населення України та є намаганням провокувати у людей паніку й недовіру до Сил оборони України".

"Насправді саме російські військові цілеспрямовано атакують цивільних мешканців Херсона усією наявною зброєю, в тому числі влаштовуючи "полювання" на цивільних за допомогою дронів. Через такі дії росіян Карантинний острів став одним із найнебезпечніших районів Херсона, звідки більша частина некомбатантів евакуювалася", - зазначено у повідомленні ЦПД.

Теги: #спростування #херсон #мінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 31.08.2025
Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

Окупанти вранці обстріляли центр Херсона, пошкоджені медзаклад і багатоповерхівка, відомо про 6 постраждалих

05:36 31.08.2025
Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

18:57 29.08.2025
НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

НАБУ заперечило розслідування щодо ракети "Фламінго"

18:41 29.08.2025
У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

У Генштабі спростували масове переведення військовослужбовців з ППО до піхоти

11:45 29.08.2025
Через російський обстріл у Херсоні загинув чоловік

Через російський обстріл у Херсоні загинув чоловік

11:26 29.08.2025
Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК

Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК

21:09 26.08.2025
Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

14:39 24.08.2025
ЦПД спростовує спроби РФ звинувачувати Україну в ударах по Курській АЕС

ЦПД спростовує спроби РФ звинувачувати Україну в ударах по Курській АЕС

11:47 16.08.2025
Радник Зеленського спростував інформацію про повітряне перемирʼя до тристоронньої зустрічі лідерів

Радник Зеленського спростував інформацію про повітряне перемирʼя до тристоронньої зустрічі лідерів

13:33 14.08.2025
В ЦПД спростували повідомлення про знищення виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан"

В ЦПД спростували повідомлення про знищення виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан"

ВАЖЛИВЕ

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

Повітряні сили: Знешкоджено 84 ворожих БПЛА, є влучання на 17 локаціях

Генштаб зафіксував упродовж доби 180 бойових зіткнень

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

ОСТАННЄ

Міносвіти запровадило додатковий вступ до вишів для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники

Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

Мінкультури затвердило порядок оформлення театральних афіш

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

Кабмін передав Мінсоцполітики державне Інформагентство "Ре-інформ" та Агенцію національної єдності

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА