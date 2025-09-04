ЦПД спростував повідомлення про мінування будинків на Карантинному острові в Херсоні

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) спростував повідомлення російських пропагандистських ЗМІ про начебто мінування українськими військовими житлових будинків на Карантинному острові в Херсоні.

"Пропаганда РФ активно тиражує заяву гауляйтера тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо, що українські військові мінують житлові будинки на Карантинному острові в Херсоні. Подібні заяви є частиною російського пропагандистського наративу, начебто українські військові "ховаються за спинами мирних мешканців", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у четвер.

Наголошується, що "ці твердження не мають нічого спільного з реальністю, вони покликані виправдати воєнні злочини росіян проти цивільного населення України та є намаганням провокувати у людей паніку й недовіру до Сил оборони України".

"Насправді саме російські військові цілеспрямовано атакують цивільних мешканців Херсона усією наявною зброєю, в тому числі влаштовуючи "полювання" на цивільних за допомогою дронів. Через такі дії росіян Карантинний острів став одним із найнебезпечніших районів Херсона, звідки більша частина некомбатантів евакуювалася", - зазначено у повідомленні ЦПД.