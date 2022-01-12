Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 313 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок середи досягла 313 млн 497 тис. 756, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 504 тис. 291 людина.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю осіб, які заразилися і померли, зберігають США, де виявлено 62 млн 308 тис. 132 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 842 тис. 141.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 36 млн 70 тис. 510, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 484 тис. 655.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 22 млн 636 тис. 359 осіб, з них померло 620 тис. 507.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок середи 708,4. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 587 осіб, Індії - 346, Бразилії - 2 тис. 887.